الأمين العام لـ"الميثاق": المؤتمر وفي لمبادئه وأهدافه الوطنية الكبرى

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

أكد ألأخ غازي أحمد علي محسن- الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- أن احتفاءنا اليوم بمرور أربعة عقود على إقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي هو احتفاء بوطن بدأ يتجه بثبات صوب عملية البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة والبدء بترسيخ‮ ‬الأسس‮ ‬الديمقراطية‮ ‬للنظام‮ ‬السياسي‮ ‬وتعزيز‮ ‬المشاركة‮ ‬الشعبية‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬واسع‮.‬

وقال الأمين العام في تصريح لـ”الميثاق”: “إن إقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر من قبل كافة ألوان الطيف السياسي مثل البداية الحقيقية لتخلص اليمن واليمنيين من كل الأوجاع والأزمات التي أعاقت مسيرة بناء الثورة ..والتوجه الصادق والمسئول نحو ترجمة الآمال الشعبية‮ ‬،حتى‮ ‬أصبح‮ ‬الشعب‮ ‬هو‮ ‬صاحب‮ ‬السلطة‮ ‬ومصدرها‮.‬

وأوضح غازي أن هذه المناسبة تتطلب منا جميعا -قيادات واعضاء- العمل على حماية المؤتمر والحفاظ على ثباته من منطلق أن قوة المؤتمر بوحدته ،وثقة جماهيره بقيادته برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبو راس – رئيس المؤتمر – الذي عمل وما يزال منذ تحمله المسئولية على إعادة ترتيب‮ ‬البيت‮ ‬الداخلي‮ ‬لتنظيمنا‮ ‬الرائد‮ ‬والحفاظ‮ ‬على‮ ‬وحدته‮ ‬وتماسكه‮ ‬وتجاوز‮ ‬كل‮ ‬المؤامرات‮ ‬التي‮ ‬تستهدفه‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬الاتجاهات‮.‬

وقال في هذا الصدد: “إن المؤتمر سيبقى التنظيم الجماهيري والشعبي الرائد ؛ وسيظل بقيادته واعضائه وجماهيره الوفية القوة التي لم ولن تنكسر والشريك الأقوى في مواجهة التحالف وحلفائه وكل المؤامرات التي تستهدف الوطن ، وتتطلب منا جميعاً تعزيز الصف الوطني والعمل بروح‮ ‬الفريق‮ ‬الواحد‮ ‬لرمي‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬يحاول‮ ‬تمزيق‮ ‬الوطن‮ ‬والنيل‮ ‬من‮ ‬وحدته‮ ‬واستقلاله‮ ‬وسيادته‮ ‬إلى‮ ‬مزبلة‮ ‬التاريخ‮ ‬غير‮ ‬مأسوف‮ ‬عليه‮.‬

وأكد الأمين العام أن المؤتمر رقم صعب في الساحة الوطنية ،لا يمكن لأي طرف المزايدة على مواقفه الوطنية ، وسيبقى شامخاً شموخ الجبال مؤمناً بقضيته الوطنية التي لم ولن ينحرف عنها قيد أنملة ، ووفياً لمبادئه ومضامينه وأهدافه الوطنية الكبرى التي تأسس من أجلها.

وقال :” في هذه الذكرى الأربعينية لتأسيس تنظيمنا الرائد علينا جميعا قيادات وأعضاء جماهير المؤتمر الصامدة والثابتة في كل مدينة وقرية ، في كل عزلة وناحية مواجهة كل لغات التآمر التي تستهدف النيل من الوطن والمؤتمر على حدٍ سواء، ولندرك أن تنظيمنا الجماهيري الكبير‮ ‬يبني‮ ‬ولا‮ ‬يهدم‮ .. ‬يوحد‮ ‬ولا‮ ‬يفرق‮ .. ‬وأنه‮ ‬وعد‮ ‬فأوفى‮ ‬وعمل‮ ‬فأنجز‮ ‬بالفعل‮ ‬والقول‮ ‬معاً‮”.‬

واختتم الأمين العام تصريحه بتقديم تهانيه لقيادة المؤتمر العليا ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس وإلى قياداته واعضائه وجماهيره العريضة في عموم محافظات الجمهورية.. مؤكداً على ضرورة الاستفادة من كل الدروس التي مر بها المؤتمر طيلة السنوات الماضية والتي تحتم علينا‮ ‬جميعاً‮ ‬أخذها‮ ‬بعين‮ ‬الاعتبار‮ ‬في‮ ‬مسارنا‮ ‬الوطني‮ ‬والتنظيمي‮ ‬في‮ ‬المرحلة‮ ‬القادمة‮.‬

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