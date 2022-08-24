محمد بن مسعود - الدمام - قفزت أسعار النفط حوالي أربعة في المئة بعد طرح فكرة تخفيضات إنتاجية لأوبك+ لدعم الأسعار في حال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق ومع احتمال هبوط في المخزونات الأميركية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 3.74 دولار، أو 3.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.22 دولار للبرميل. وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.38 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 93.74 دولار للبرميل. وسجل برنت أعلى سعر للتسوية منذ الثاني من أغسطس في حين سجل الخام الأميركي أقوى مستوى للتسوية منذ 11 أغسطس. وكانت مصادر في منظمة «أوبك+»، قد كشفت عن نيتها في خفض إنتاج النفط، وذلك في حال عودة الإنتاج الإيراني، وفقًا للعربية. أخبار قد تهمك وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، قد أوضح أن تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح.

كانت هذه تفاصيل خبر بفعل تخفيضات محتملة في إمدادات «أوبك+».. خام برنت يسجل 100.22 دولارا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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