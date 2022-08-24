“الضريبة والجمارك” توضح ما هو المقصود بالتهرب الضريبي

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التهرب الضريبي هو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.

جاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول المعنى المقصود من مصطلح التهرب الضريبي.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال وجود مخالفات تهرب ضريبي، يمكن تقديم بلاغ وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة عبر تطبيق القيمة المضافة أو موقع الهيئة على الإنترنت.



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Source akhbaar24

