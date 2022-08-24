“سبورت 24” يكشف الكواليس.. لماذا غادر علي الأسمري معسكر الأهلي قبل مواجهة القيصومة؟

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غادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، علي الأسمري، معسكر فريقه، قبل ساعات من مواجهة فريق القيصومة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، في الموسم الرياضي الجديد (2022-2023).

وعلم “سبورت 24“، أن اللاعب غادر معسكر الفريق الجداوي، بسبب اعتراضه على عدم الجدية في التفاوض مع إدارة النادي، برئاسة ماجد النفيعي، حول تجديد عقده، بالإضافة إلى بعض الخلافات حول مقدم العقد الجديد.

ويلعب الأهلي ضد القيصومة، عند الساعة 8:50 مساء الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.



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Source akhbaar24

