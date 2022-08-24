︎
.
المناطق_متابعات
رد المحامي زياد الشعلان على سؤال مفاده :” هل يحق للمعلم أن يسحب الجوال ويفتشه”.
وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه :” ليس من صلاحية أحد أن يطلع على الجوال، لأن الجوال عبارة عن موطن أسرار.”
وتابع، أنت بأي حق تأخذ جواله وتطلع على الواتساب والرسائل، وقد تكون موجودة صورة أمه أو أخته أو صورته.
وأضاف، الوحيد المخول وفق النظام أن يطلع على الجوال هو محقق النيابة العامة بعد وقوع جريمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق للمعلم أن يسحب جوال الطالب ويفتشه؟.. شاهد: “محام” يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.