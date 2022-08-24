هل يحق للمعلم أن يسحب جوال الطالب ويفتشه؟.. شاهد: “محام” يجيب

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رد المحامي زياد الشعلان على سؤال مفاده :” هل يحق للمعلم أن يسحب الجوال ويفتشه”.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه :” ليس من صلاحية أحد أن يطلع على الجوال، لأن الجوال عبارة عن موطن أسرار.”

وتابع، أنت بأي حق تأخذ جواله وتطلع على الواتساب والرسائل، وقد تكون موجودة صورة أمه أو أخته أو صورته.

وأضاف، الوحيد المخول وفق النظام أن يطلع على الجوال هو محقق النيابة العامة بعد وقوع جريمة.

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Source almnatiq

