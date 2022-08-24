سد «وادي حلي».. مشروع ضخم لتأمين المياه وتنمية مصادرها

︎

.

المناطق_مكة المكرمة

يعد سد وادي حلي من أكبر الأودية التي تقع غرب المملكة جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة. وتبدأ روافد الوادي من أعلي جبال السروات وجبال الحجاز من رجال ألمع جنوبا إلى محافظة بارق شمالا.

يتجه الوادي في منحدر جريانه نحو الغرب حيث يعد من أكبر أودية تهامة، فق تقرير لقناة «السعودية». يمتاز الوادي بغزارة مياهه وعذوبتها وبكثرة محاصيله وتنوعها ومنها القمح والدخن، وكانت نتنج بكميات تجارية.

ويعتبر سد وادي حلي من أهم مشروعات المملكة من حيث الحج والطاقة التخزينية للمياه ويعمل على توفير مياه الشرب ودعم الزراعة بالمنطقة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

