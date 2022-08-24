كيف يتم تشخيص الكوليسترول المرتفع؟ استشاري يوضح

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أوضح الدكتور رائد الدهش استشاري ورئيس قسم الغدد والسكري، طريقة اكتشاف الكوليسترول المرتفع، وزيادة معدل الكوليسترول النافع في الدم.
وقال د. رائد الدهش، في تصريحات لـ«صباح السعودية»: «الكوليسترول له أنواع كثيرة، ويتم اكتشاف قيم الكوليسترول المرتفعة عن طريق فحص الدم»، وارتفاعه في الدم يسبب مشكلة ترسب في الشرايين والأوردة ويؤدي إلى الجلطات.
وأشار الاستشاري، إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار غير مفيد، مؤكدا أنه يمكن رفع الكوليسترول النافع عن طريق ممارسة الرياضة.
وأشار الاستشاري إلى أن ارتفاع الكوليسترول مرض شائع وهو من الأمراض الصامتة ويمكن اكتشافه عن طريق فحص الدم، ونصح بعمل فحص مبكر، وخاصة الذين لديهم تاريخ وراثي.
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Source almnatiq
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