“التعليم” تدمج القرآن والدراسات الإسلامية في مادة واحدة وتضيف مواد جديدة

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دمجت وزارة التعليم مواد القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، كما أضافت مواد جديدة بناءً على احتياجات كل مرحلة وصف دراسي؛ وذلك ضمن دليل الخطط الدراسية المطورة للعام الدراسي 1444هـ.

وتضمن الدليل زيادة ساعات التعلم لمواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات بما يتفق مع الاحتياجات التطبيقية للمادة التعليمية؛ وذلك لتهيئة الطلاب للاختبارات الدولية.

خطط التعليم العام للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444هـ

دمج مادة القرآن الكريم ومادة القرآن الكريم وتجويده ومادة الدراسات الإسلامية في مادة واحدة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص عدد الحصص بالأسبوع للمرحلة من 38 حصة إلى 30 حصة، وزيادة حصص اللغة العربية في الاسبوع من 33 حصة إلى 36 حصة.

وزيادة حصص مادة الرياضيات في الأسبوع من 33 إلى 35 حصة، ومادة اللغة الإنجليزية من 12 حصة في الأسبوع إلى 18 حصة، وتقليص حصص مادة التربية الفنية بدلاً من 12 حصة إلى 9 حصص، وبذلك يصل مجموع الحصص في الأسبوع للمرحلة الابتدائية 198 حصة.

خطط التعليم العام للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1444هـ

دمج مادة القرآن الكريم ومادة الدراسات الإسلامية إلى مادة باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص حصصها في الأسبوع من 18 حصة إلى 15 حصة، وزيادة حصص مادة الرياضيات بدلاً من 17 حصة في الأسبوع إلى 18 حصة.

وزيادة حصص المهارات الرقمية إلى 8 حصص بدلاً من 6 حصص، وبذلك يصل مجموع حصص الأسبوع في المرحلة المتوسطة إلى 105 حصص.

خطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444هـ

دمج مادة القرآن الكريم (حفظ وتلاوة) ومادة الدراسات الإسلامية، باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص عدد الحصص بالأسبوع إلى 51 حصة بدلاً من 72، وزيادة حصص مادة اللغة العربية إلى 36 بدلاً من 30.

وزيادة حصص مادة الدراسات الاجتماعية إلى 6 بدلاً من 3 حصص في الأسبوع، وزيادة حصص مادة الرياضيات إلى 35 حصة بالأسبوع بدلاً من 33، ومادة اللغة الإنجليزية إلى 18 حصة بدلاً من 12.

كما ارتفعت حصص مادة التربية الفنية إلى 9 حصص في الأسبوع بدلاً من 7، ومادة التربية البدنية والدفاع عن النفس إلى 15 حصة بدلاً من 13 حصة؛ وذلك يصل عدد المواد إلى 11 مادة في الأسبوع.

خطط مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1444هـ

دمج مادة القرآن الكريم (حفظ وتلاوة) ومادة الدراسات الإسلامية، باسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتقليص عدد الحصص بالأسبوع إلى 23 حصة في الفصل بدلاً من 34، وزيادة حصص مادة اللغة العربية إلى 12 بدلاً من 9.

وزيادة حصص مادة الرياضيات إلى 18 حصة بالأسبوع بدلاً من 15، ومادة اللغة الإنجليزية إلى 12 حصة بدلاً من 9، كما زادت حصص مادة المهارات الرقمية إلى 8 حصص بدلاً من 6 في الأسبوع.

خطط التعليم العام للسنة الأولى المشتركة للعام الدراسي 1444هـ

إضافة مادة التربية المهنية في الفصل الدراسي الثاني بمجموع 3 حصص في الأسبوع، كما أضيف للفصل الثالث مادة باسم المعرفة المالية بـ 3 حصص بالأسبوع.

ويصل عدد الحصص إلى 32 حصة في الأسبوع، ويصل عدد المواد في الفصل الدراسي الأول إلى 7 مواد، كما تصل في الفصل الثاني والثالث إلى 8 مواد.

خطط التعليم العام للسنة الثانية الثانوية للمسارات التخصصية لعام 1444هـ

تضمنت الخطة 5 مسارات: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي؛ وذلك بمجموع 32 حصة في الأسبوع الواحد و7 مواد لكل مسار.

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Source almnatiq

