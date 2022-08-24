150 ألف فتاة كشافة

وتأسست اللجنة بناء على موافقة وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية رقم 477 بتاريخ 21 شعبان 1441هـ على تكليف الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود رئيسة للجنة مرشدات المملكة العربية السعودية، ثم صدر قرار نائب رئيس الجمعية رقم 20/2 وتاريخ 19/ 1/ 1442هـ بتشكيل واعتماد لجنة المرشدات، وبناء على خطاب وزير التعليم رقم (1/1521800024) وتاريخ 6/ 3/ 1443هـ تم تعديل اسم اللجنة من لجنة المرشدات إلى لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة العربية السعودية، التي تأسست عام 1381هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 22 وتاريخ 9/ 4/ 1381هـ، وتم الاعتراف العربي والدولي بجمعية الكشافة العربية السعودية في المعسكر الحادي عشر باليونان عام 1382هـ/ 1963م وأصبحت عضوا في المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
ما نشاط الفتيات في الكشافة؟
نشاط تطوعي تربوي جماعي للفتيات يهدف إلى خدمة الإنسانية والعمل على نشر السلام والانفتاح على العالم وتعزيز بناء الشخصية حسب الفئة العمرية.
تهدف الكشافة السعودية إلى تنمية العضوية لتصل إلى 500 ألف كشاف بحلول عام 2023 وتكون الفتاة عنصر أساسي وفعال في هذه العملية
تواريخ بمسيرة الكشافة السعودية
1968
بدأ النشاط في مدرسة دار الحنان ضمن الأنشطة اللامنهجية
1978
تمثيل المملكة العربية السعودية في المخيم العربي السابع للمرشدات في المغرب
1979-2008
ظل النشاط محصوراً داخل المدارس ولم يحظ بالاعتراف الرسمي كنشاط عام
2008
إقامة البرنامج التدريبي من لجنة خريجات دار الحنان في تشكيل الطلائع
2009
الموافقة الرسمية واعتماد اللجنة التأسيسية لفتيات الكشافة في المملكة
2010
إقامة المنتدى الأول للكشافة في المملكة
2011-2017
المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج
2019
المشاركة الأولى لفتيات الكشافة في المخيم الكشفي العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية- فرجينا الغربية
2019
إقامة الدراسة الولية للشارة الخشبية الأولى للفتيات بجامعة الأميرة نورة
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