أكدت لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة العربية السعودية ، أنها ستمكن 150 ألف فتاة كشافة بنهاية عام 2025 ليكن مواطنات فاعلات في مجتمعهن.

وتأسست اللجنة بناء على موافقة وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية رقم 477 بتاريخ 21 شعبان 1441هـ على تكليف الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود رئيسة للجنة مرشدات المملكة العربية السعودية، ثم صدر قرار نائب رئيس الجمعية رقم 20/2 وتاريخ 19/ 1/ 1442هـ بتشكيل واعتماد لجنة المرشدات، وبناء على خطاب وزير التعليم رقم (1/1521800024) وتاريخ 6/ 3/ 1443هـ تم تعديل اسم اللجنة من لجنة المرشدات إلى لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة العربية السعودية، التي تأسست عام 1381هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 22 وتاريخ 9/ 4/ 1381هـ، وتم الاعتراف العربي والدولي بجمعية الكشافة العربية السعودية في المعسكر الحادي عشر باليونان عام 1382هـ/ 1963م وأصبحت عضوا في المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

ما نشاط الفتيات في الكشافة؟

نشاط تطوعي تربوي جماعي للفتيات يهدف إلى خدمة الإنسانية والعمل على نشر السلام والانفتاح على العالم وتعزيز بناء الشخصية حسب الفئة العمرية.

تهدف الكشافة السعودية إلى تنمية العضوية لتصل إلى 500 ألف كشاف بحلول عام 2023 وتكون الفتاة عنصر أساسي وفعال في هذه العملية

تواريخ بمسيرة الكشافة السعودية

1968

بدأ النشاط في مدرسة دار الحنان ضمن الأنشطة اللامنهجية

1978

تمثيل المملكة العربية السعودية في المخيم العربي السابع للمرشدات في المغرب

1979-2008

ظل النشاط محصوراً داخل المدارس ولم يحظ بالاعتراف الرسمي كنشاط عام

2008

إقامة البرنامج التدريبي من لجنة خريجات دار الحنان في تشكيل الطلائع

2009

الموافقة الرسمية واعتماد اللجنة التأسيسية لفتيات الكشافة في المملكة

2010

إقامة المنتدى الأول للكشافة في المملكة

2011-2017

المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج

2019

المشاركة الأولى لفتيات الكشافة في المخيم الكشفي العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية- فرجينا الغربية

2019

إقامة الدراسة الولية للشارة الخشبية الأولى للفتيات بجامعة الأميرة نورة