أمطار وسحب رعدية على جازان وعسير والباحة

شهدت، أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تكونات لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة امتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، وأجزاء من منطقة نجران والمواقع الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.