دراجات مايو الأكثر مخالفة

عمل ميداني
وضبطت خلال هذا الشهر أغسطس 789 دراجة آلية مخالفة في السابع من أغسطس، و578 مخالفة في الـ14 منه، بمجموع 1367 دراجة مخالفة.
ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وتهيب دائما إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
سلامة السائقين
وتتراوح قيمة مخالفة الدراجات الآلية في السعودية ما بين (1000 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي)، حيث تسعى إدارة المرور من خلال المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق الآخرين وحفظ سلامة السائقين.
مايو 2648 دراجة مخالفة
8 مايو
160 دراجة مخالفة
15 مايو
202 دراجة مخالفة
24 مايو
2286 دراجة مخالفة
يونيو 2398 دراجة مخالفة
5 يونيو
638 دراجة مخالفة
12 يونيو
1322 دراجة مخالفة
26 يونيو
438 دراجة مخالفة
يوليو 1329 مركبة مخالفة
3 يوليو
390 دراجة مخالفة
10 يوليو
291 دراجة مخالفة
17 يوليو
220 دراجة مخالفة
24 يوليو
158 دراجة مخالفة
31 يوليو
270 دراجة مخالفة
الإجمالي لثلاثة أشهر
6375 دراجة مخالفة
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