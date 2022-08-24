دراجات مايو الأكثر مخالفة

ضبطت الإدارة العامة للمرور 6375 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي 2022 (مايو ويونيو ويوليو) لم يلتزم أصحابها باشترطات السلامة كلبس الخوذة وسحب الأغراض التي تضر بالآخرين في الطرقات وغيرها، أي بواقع 71 دراجة آلية مخالفة يوميا، وذلك ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

عمل ميداني

وضبطت خلال هذا الشهر أغسطس 789 دراجة آلية مخالفة في السابع من أغسطس، و578 مخالفة في الـ14 منه، بمجموع 1367 دراجة مخالفة.

ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وتهيب دائما إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

سلامة السائقين

وتتراوح قيمة مخالفة الدراجات الآلية في السعودية ما بين (1000 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي)، حيث تسعى إدارة المرور من خلال المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق الآخرين وحفظ سلامة السائقين.

مايو 2648 دراجة مخالفة

8 مايو

160 دراجة مخالفة

15 مايو

202 دراجة مخالفة

24 مايو

2286 دراجة مخالفة

يونيو 2398 دراجة مخالفة

5 يونيو

638 دراجة مخالفة

12 يونيو

1322 دراجة مخالفة

26 يونيو

438 دراجة مخالفة

يوليو 1329 مركبة مخالفة

3 يوليو

390 دراجة مخالفة

10 يوليو

291 دراجة مخالفة

17 يوليو

220 دراجة مخالفة

24 يوليو

158 دراجة مخالفة

31 يوليو

270 دراجة مخالفة

الإجمالي لثلاثة أشهر

6375 دراجة مخالفة