الاستثمار والتعديات على طاولة بلدية بارق

نطاق عمراني
وطالب مواطنون بتفعيل توجيه أمير المنطقة بتحويل أرض الإمارة ببارق لإقامة مشروع واجهة بارق الحضارية، وإنارة القرى التراثية وإبراز معالم المحافظة التراثية (قرية ساحل، قرية البشامة، قرية العجمة)، والعمل على اعتماد النطاق العمراني لكامل أحياء وقرى المحافظة، ورفع كافة مخططات المحافظة لهيئة التطوير لإدراجها ضمن المخطط الإقليمي للمنطقة.
المركز الحضاري
وشدد عدد من الأهالي على تطوير طريق المركز الحضاري ليضم ممشى أجهزة تمارين ومسار دراجات وتحويله واجهة حضرية مشرفة، مع استكمال مشروع حديقة وسط البلد، والمسرح الثقافي، وتحسين ورصف المواقف والأرصفة وسط البلد (الجهة الجنوبية).
كذلك تفعيل توجيه الأمانة بإعادة تسمية مسميات الأحياء والقرى بمسمياتها القديمة ووضع لوحات بذلك، وتصريف السيول وسط البلد، مع تطوير خدمات المركز الحضاري.
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