شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عبد الرحمن غريب.. ثورة غضب تشتعل بين نجوم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري عن وجود ثورة غضب شديدة بين نجوم النصر بسبب " عبد الرحمن غريب" صفقة النصر الجديدة.

سبب غضب نجوم النصر من عبد الرحمن غريب

كشفت صحيفة "الشبابية"، عن سبب ثورة الغضب بين نجوم النصر "الكبار"، بسبب مشاركات غريب في تدريبات الزعيم

وأكدت الصحيفة إلى أن التعاقد مع عبدالرحمن غريب لا يتناسب مع الفريق حيث أحدث تذبذب كبيرًا بين عدد من اللاعبين وإدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر.

وجاء ذلك بسبب المبلغ المالي الذي صرفه مجلس الإدارة للتعاقد مع نجم الأهلي السابق، بالرغم من وجود مستحقات متأخرة بمبالغ مالية باهظة للعديد من لاعبي الفريق.

بعد صراع.. النصر يفوز بسباق ضم "غريب"

تمكن النصر في الأيام القليلة الماضية من ضم عبد الرحمن غريب صاحب الـ 25 عامًا من الأهلي وسط سباق شرس بين العديد من أندية الدوري السعودي، أبرزهم "الهلال والاتحاد ".

ووقع لاعب الوسط السعودي على عقود انضمامه إلى النصر، ليستمر اللاعب في صفوف العالمي حتي 2026.

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي 2022/2023 والقنوات الناقلة

يفتتح العالمي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، أمام الوحدة

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة، وكذلك جميع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-الجولة الأولى

« النصر × الوحدة»

-الجولة الثانية

«التعاون × النصر»



-الجولة الثالثة

«النصر × ضمك»

-الجولة الرابعة

«الباطن × النصر»

-الجولة الخامسة

«النصر × الإتحاد»

-الجولة السادسة

«ابها × النصر»



-الجولة السابعة

«النصر × العدالة»

-الجولة الثامنة

«النصر × الفيحاء»

-الجولة التاسعة

«الرائد × النصر»

-الجولة العاشرة

«النصر × الهلال»

-الجولة الحادية عشر

«الخليج ×النصر»

-الجولة الثانية عشر

«النصر × الطائي»

-الجولة الثالثة عشر

«الشباب × النصر»

-الجولة الرابعة عشر

«النصر × الإتفاق»

-الجولة الخامسة عشر

«الفتح × النصر»