شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى.. الإصابة تنهي مسيرة نجم النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف جوفينال رودريجيز مدرب حراس مرمى نادي النصر السعودي السابق عن صدمة كبرى لجماهير العالمي، بعدما أكد على نهاية مسيرة حارس الفريق.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت"في السطور التالية تفاصيل نارية بشأن نهاية مسيرة حارس النصر بسبب الإصابات، ويأتي ذلك فيما يلي..

نهاية مسيرة وليد عبدالله الكروية

وبحسب ما أشار إليه مدرب حراس النصر السابق فإن مستوى وليد عبدالله حارس العالمي تراجع للغاية بسبب الإصابات التي حلت عليه.

وجاء ذلك وفقًا لتصريحات فجرها رودريجيز مع الإعلامي نواف التميمي، وجاء ذلك كالتالي..

تصريحات رودريجيز عن وليد عبدالله

وأكد رودريجيز:"وليد عبدالله حارس مرمى كبير، يستطيع قراءة المباراة، بشكل جيد للغاية".

واستكمل:" مدرب حراس المرمى: "ولكن مع الأسف إصابات الركبة أثرت على مسيرة عبدالله، وجعلته يفشل في تطوير مستواه".

تعرف على موعد أولى مباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

تختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023 يوم السبت القادم بمواجهة تجمع بين النصر والوحدة

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات النصر في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الدوري السعودي بادية من نسخته الجديدة 2022/2023، ويأتي ذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا مشيرًا إلى حصول القناة على حقوق بث المباراة 3 مواسم.

جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي جدول مباريات الزعيم في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023.

ويأتي جدول مباريات ثالث السعودية في النسخة الجديدة من الدوري كالتالي..

-«الجولة الأولى»

- النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية»

- التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة»

- النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة»

- الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة»

- النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة»

- ابها × النصر.



-«الجولة السابعة»

- النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة»

- النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة»

- الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة»

- النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر»

- الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر»

- النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر»

-الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر»

- النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر »

- الفتح × النصر.