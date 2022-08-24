شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. استقالة شركة الكرة وراعي جديد لفريق الكرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها رحيل شركة الكرة وراعي لفريق الكرة.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. نجم سلافيا براجا التشيكي يقترب من الفريق



تلقى النادي الأهلي تلقى ترشيحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع النيجيري بيتر أولاينكا جناح أيسر نادي سلافيا براجا التشيكي ومنتخب نيجيريا في الصيف الجاري.

ويملك الأهلي مقترح بالتعاقد مع اللاعب النيجيري بجانب أوكوستا لاعب سيلستي الأمريكي الحالي وبوكا جونيور الأرجنتيني السابق، بالموسم الجديد.

ومن المفترض أن يتم عرض الثنائي على البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، من أجل حسم الموقف النهائي سواء بالتعاقد معهم أو صرف النظر.



أخبار الأهلي اليوم.. استقالة شركة الكرة بالنادي ومجلس الإدارة يعلن قبولها

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه مساء اليوم:-

التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب الأستاذ/ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس/ مصطفى فهمي.. والكابتن/ علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة.. وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم.

كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع «جمعية عمومية غير عادية»، للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد.



أخبار الأهلي اليوم.. الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم، اعتبارًا من موسم 2022/2023 وحتى 2025/2026، وذلك وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها.

استعرض المجلس العرض المقدم من أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، والمهندس حازم هلال عضو مجلس إدارة الشركة والقائم بأعمال المدير التنفيذي، التطورات الخاصة بإنشاء استاد الأهلي، وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور 4 من كبريات الشركات العالمية.

كما استعرض رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية وكذلك المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد.‎