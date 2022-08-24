وصول طلائع الجسر الجوي السعودي لمتضرري السيول والأمطار بالسودان

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وكان في مقدمة مستقبلي الطائرتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين.وأوضح السفير جعفر أن المساعدات الإنسانية المقدمة تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات في مختلف المدن والمحافظات السودانية ، مشيرا إلى أن ذلك يجسد بجلاء العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة للسودان في شتى المجالات، مؤكدا أن المملكة ستظل دوما داعمة للعمل الإنساني الدولي والحضن الدافئ للمحتاجين كافة في العالم.
يأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المتواصل للعمل الإنساني والإغاثي ونجدة الفئات الأكثر احتياجا في الدول المتضررة كافة حول العالم.
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