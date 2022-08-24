فوز منتخب اليمن بثلاثية نظيفة على عمان في مستهل كأس العرب

فاز منتخب اليمن للناشئين بثلاثية نظيفة على نظيره العماني في مستهل منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي إنطلقت اليوم بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، واستضافة الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 23 أغسطس/أب الحالي وحتى 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

ويخوض المنتخب الوطني (اليمن) بقيادة المدرب محمد البعداني، منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان، تونس وليبيا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني الحائز على بطولة غرب آسيا الثامنة، لقاءه الثاني الجمعة المقبلة أمام نظيره التونسي، في حين يختتم مشوار الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب الليبي الاثنين 29 أغسطس الجاري.

وتعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفا.

وأقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.