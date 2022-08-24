للمرة الأولى في تاريخه.. الأهلي يدشن مشواره في دوري “يلو” بمواجهة القيصومة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تجربة جديدة يخوضها الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي في منافسات دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى، وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد أن هبط له في الموسم الماضي، حينما احتل المركز الخامس عشر بترتيب دوري المحترفين السعودي. ويدشن الأهلي مشواره في دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى، بمواجهة القيصومة الصاعد من الدرجة الثانية اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، في ختام منافسات الجولة الأولى. وسيدخل الفريق منافسات دوري يلو بشكل مغاير عما كان عليه في الموسم الماضي بعد أن فرطت إدارة النادي بجل العناصر الأساسية حين سمحت برحيل ثمانية من أبرز لاعبي الفريق وهم عبدالرحمن غريب المنتقل للنصر، عمر السومة المهاجم التاريخي للفريق الأهلاوي الذي انضم إلى العربي القطري بنظام الإعارة، والمقدوني اليوسكي المعار إلى فنربخشة التركي، البرازيلي كارلوس إدواردو المنتقل إلى صفوف بوتافوجو البرازيلي، وحسين المقهوي العائد إلى الفتح، ومحمد مجرشي المنتقل للفيحاء وعبد الله حسون الذي انضم إلى ضمك، ومحمد خبراني المنتقل للخليج. أخبار قد تهمك

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