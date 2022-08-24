باستخدام أنفه.. أمريكي يحقق رقمًا قياسيًا في جينيس بنفخ البالونات

محمد بن مسعود - الدمام - أضاف الأمريكي ديفيد راش، رقمًا جديدًا لسجله، الذي يضم 250 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث حطّم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس، بنفخ 10 بالونات في دقيقة واحدة بأنفه، وانتشر مقطع فيديو يرصد نفخ ديفيد للبالونات من أنفه.
وبعدما نفخ 10 بالونات في دقيقة واحدة باستخدام أنفه فقط، صرخ راش، من ولاية أيداهو الأمريكية، في مقطع فيديو على يوتيوب، الذي يعرض أنفه، وبحسب ما ورد، حاول الرجل المقيم في بويز، لأول مرة نفخ البالون القياسي العالمي منذ نحو خمس سنوات، لكن نزلات البرد والحساسية وعوامل أخرى منعته من تحطيم الرقم القياسي السابق البالغ تسعة بالونات، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
ويقول التقرير إن التحدي صعب بشكل خاص لأن قواعد موسوعة جينيس تتطلب نفخ كل البالونات وربطها في غضون 60 ثانية، وفي اللقطات المذهلة، يمكن رؤية «راش» وهو ينفخ جميع البالونات العشرة بشكل مثير للإعجاب في الوقت المحدد، ومع إنجازه المتميز بالثبات التنفس، حطم راش الرقم القياسي السابق الذي سجله أشريتا فورمان، من بروكلين.
وسجل راش ما يقرب من 250 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما في ذلك لقب أسرع لاعب خفة في العالم، وفي يونيو، حطم رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لموازنة المنشار بعد وضعه على جبهته لمدة 31 دقيقة و25 ثانية.
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