على ارتفاع 4860 مترًا.. أعلى مقهى في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - يركب السياح في حديقة داقو الجليدية بمحافظة باتشو من مقاطعة سيتشوان الصينية، عربة التليفيريك للوصول إلى «مقهى 4860» على قمة الجبل الثلجي على ارتفاع 4860 مترًا، حيث يتم احتساء القهوة والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية على ارتفاع شاهق.

ويُعد «مقهى 4860» الأعلى ارتفاعًا في العالم، ويمكن لمرتاديه مشاهدة المناظر الطبيعية من الجهات الثلاث، بحسب صحيفة «الشعب» الصينية.

يذكر أن مقاطعة سيتشوان يحيط بها العديد من السلاسل الجبلية، فمن الغرب نجد الجزء الشرقي من هضبة التبت، وَالتي تُعرف عمومًا باسمِ جبال هنغدوان. وتحتوي جبال داكسو على أعلى نقطة في مقاطعة غونغجا شان، بارتفاع 7556 مترًا (24790 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر.

وتتكوَّن الجبال من اصطدام هضبة التبت بصفيحة اليانغتسي، وتشمل الصدوع هنا «صدع Longmenshan» الذي حدثُ خِلال زلزال سيتشوان العام 2008، وتُحيطُ بحوض سيتشوان سلاسل جبلية أُخرى من الشمال والشرق والجنوب، ومن بينها جبال دابا في شمال شرق المحافظة.