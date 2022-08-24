«رسالة غامضة».. تحل لغز جريمة قتل عمرها 34 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - أسهمت رسالة وجهت إلى صحيفة محلية في الولايات المتحدة في حل لغز جريمة قتل ارتكبت قبل 34 عامًا.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد قُتلت آنا كين في أكتوبر عام 1988، عندما كان عمرها 26 عامًا في ظروف غامضة، حيث وجدت جثتها بجانب طريق في ولاية بنسلفانيا.

وعندما شرعت السلطات الأمريكية في التحقيق، جمعت عينات من الحمض النووي (دي إن آيه) من ملابس السيدة المقتولة، ولاحظ المحققون وجود بقايا من هذا الحمض تعود إلى رجل، لكن لم يعثروا على نتائج تتطابق مع أي شخص.

وفي عام 1990، نشرت صحيفة (the Reading Eagle) المحلية في أمريكا قصة على صفحتها الرئيسية عن جريمة القتل، طالبة المساعدة في الحصول على معلومات لحل لغز القضية.

ولم يمضِ وقت طويل حتى تلقت الجريدة رسالة من شخص مجهول عرّف نفسه بـ«شخص مهتم»، وتضمنت الرسالة الكثير من التفاصيل عن الجريمة، وهذا ما دعا المحققين إلى الاعتقاد أن كاتب الرسالة هو القاتل.

لكن السلطات كان تفتقر إلى الوسيلة التي تساعدها في الوصول إليه.