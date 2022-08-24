العثور على «أكبر عثة في العالم» لأول مرة في الولايات المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - رُصدت في ولاية واشنطن الأمريكية أكبر عثة في العالم، حيث تبعد حوالي 2000 ميل عن موطنها الطبيعي في المناطق الاستوائية.
ويبلغ بسط جناحيها 10 بوصات، حيث سجل حامل الرقم القياسي السابق 9.8 بوصة، وعُثر عليها معلقة على باب مرآب في بلفيو، التي تقع على الشاطئ الشرقي لبحيرة واشنطن، بحسب «يورونيوز».
وتُعرف الحشرة باسم عثة الأطلس، وهي آفة تخضع للحجر الصحي الفيدرالي، ما يجعل شراء أو بيع العث بأي شكل من الأشكال، بدون تصريح أمرا غير قانوني.
وأبلغ صاحب المنزل وزارة الزراعة بولاية واشنطن (WSDA)، التي تحث السكان على أن يكونوا على اطلاع لمساعدتهم على تحديد ما إذا كان هناك حشرات أخرى في المنطقة.
ويمكن أن تكون عثة الأطلس ضارة بالنباتات الأصلية في الولايات المتحدة، لأنها تستهلك فقط أوراق النباتات المضيفة بدلاً من الزهور والسيقان الخشبية والجذور، مثل العث الأخرى.
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