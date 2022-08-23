شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تسلم درع الدوري واحتفال حارس الاتحاد السكندري باللقب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء 23 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تسلم لقب درع الدوري المصري الممتاز.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. الاحتفال بالدوري بعد التعادل ضد الاتحاد

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، درع الدوري المصري خلال مباراة الاتحاد السكندري، بعد التتويج به للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وتعادل الزمالك في مباراته ضد الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق بمباراة تحصيل حاصل، بعدما حسم مسابقة الدوري قبل 3 جولات من النهاية.



أخبار الزمالك اليوم.. حارس الاتحاد يحتفل مع جماهير الأبيض بالدوري

تصدر محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد احتفاله مع لاعبي الزمالك عقب اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من ببطولة الدوري المصري.

وحرص محمد عبد المنصف على ارتداء تيشيرت نادي الزمالك والتوجه مع لاعبي القلعة البيضاء خلال التوجيه لتحية الجماهير.

أخبار الزمالك اليوم.. مباريات الفريق المتبقية بالدوري العام



نجح نادي الزمالك، في الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، قبل نهاية الموسم بثلاث جولات، ليحقق اللقب الرابع عشر في تاريخه.



ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، ويختتم مبارياته هذا الموسم أمام نظيره إيسترن كومباني، مساء يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الجاري.