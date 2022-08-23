شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل، التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ونظيره الزمالك المصري، عن تفاصيل الحفل الذي سوف يقام على هامش المباراة.

موعد مباراة نهائي كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الزمالك المصري، يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة المنظمة لمباراة نهائي كأس سوبر لوسيل الذي سوف يجمع بين فريقي الزمالك المصري والهلال، يوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، برصيد 67 نقطة.

في المقابل حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقب الدوري المصري الممتاز أمس الإثنين، وتسلم الدرع اليوم الثلاثاء.