الأحوال المدنية تكشف طريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونيًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة عن إمكانية تقديم البلاغ في حالة الوثائق المفقودة.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن هذه الوثائق تشمل بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة الميلاد للمواطن، شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

وصرحت عن الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ هذه الخدمة، وهي: