«مثلي الجنس».. مساعد بايدن يستقيل بعد 3 سنوات عمل في البيت الأبيض

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – العسومي: لقاء العلمين جاء في توقيت استثنائي يتطلب تكثيف مستويات التنسيق والمشاورات العربية في التعامل مع التحديات الراهنة

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