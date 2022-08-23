الخليج يجهز أنتوني وموراتو قبل الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تلقى فريق الخليج الأول لكرة القدم، دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الهلال، الخميس، في افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي، بعد مشاركة النيجيري إيزوتشوكو أنتوني والبرازيلي موراتو في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، الثلاثاء.
وجاءت مشاركة أنتوني المدافع وموراتو المهاجم بعد ساعات من توقيع عقديهما مع النادي الشرقي.
وحظي اللاعبين باستقبال حافل من زملائهما، حيث نظموا لهما ممراً شرفياً لحظة دخولهما أرضية ملعب النادي لأداء التدريبات.
وركز البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفريق على الثنائي أنتوني وموراتو بهدف التعرف على جاهزيتهما البدنية والفنية، كما فرض مناورة على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها اللاعبون العديد من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها أمام الهلال.
ويضع المدرب البرتغالي اللمسات الأخيرة لمواجهة الهلال خلال الحصة التدريبية، الأربعاء، التي ينتظر أن يغلب عليها الطابع التكتيكي.
ويستقبل الفريق الشرقي الصاعد حديثا ضيفه الهلال «حامل اللقب»، الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
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