اخبار دوليه – العسومي: لقاء العلمين جاء في توقيت استثنائي يتطلب تكثيف مستويات التنسيق والمشاورات العربية في التعامل مع التحديات الراهنة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي باللقاء الأخوي الذي عقد بمدينة العلمين المصرية وجمع صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً أن هذا اللقاء الذي يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الخمس جاء في توقيت مهم للغاية، تحتاج فيه الدول العربية إلى تكثيف مستويات التنسيق والمشاورات على كافة المستويات، من أجل الخروج برؤى موحدة تسهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتنسيق الجهود في التعامل مع التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة الدول العربية والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التضامن والتكاتف العربي، وتوحيد الجهود في التعامل مع كافة القضايا التي تهم المواطن العربي وتمس مستوى معيشته اليومية.

وثمن «العسومي» الجهود الحثيثة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية المخلصة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الدفع قدماً نحو التسوية السياسية لما تشهده المنطقة العربية من أزمات، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب العربي والتدخل في شئونه الداخلية.