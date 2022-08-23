اخبار دوليه – العسومي: لقاء العلمين جاء في توقيت استثنائي يتطلب تكثيف مستويات التنسيق والمشاورات العربية في التعامل مع التحديات الراهنة

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة الدول العربية والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التضامن والتكاتف العربي، وتوحيد الجهود في التعامل مع كافة القضايا التي تهم المواطن العربي وتمس مستوى معيشته اليومية.
وثمن «العسومي» الجهود الحثيثة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية المخلصة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الدفع قدماً نحو التسوية السياسية لما تشهده المنطقة العربية من أزمات، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تهدف إلى السيطرة على مقدرات الشعب العربي والتدخل في شئونه الداخلية.
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