محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء حصوله على شهادة الكفاءة المالية وسداد كافة التزاماته دون إعادة جدولة. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية وذكر بيان الأهلي عبر “تويتر”: النادي الأهلي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية حتى 31 مارس 2022 وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية. آخر موعد لإصدار الشهادة المالية جدير بالذكر، أن اللجنة حددت الـ21 من أغسطس الجاري آخر موعد للوفاء بالالتزامات المالية واجبة السداد. أخبار قد تهمك آخر موعد لإصدار الشهادة المالية

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