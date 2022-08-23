محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
صرحت النيابة العامة أن المصالح المحمية تستوجب جزائيا تجاه مشغولات المعادن الثمينة أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.
وقالت عبر حسابها على “تويتر” أن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوي جودتها سيعاقب.
وأوضحت أن العقوبة تكون بالسجن مدة تصل إلي سنتين، أو غرامة تصل إلي 400 ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة توضح عقوبة كل من غش أو خدع في نوع أو وزن المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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