بعد فشل الحصول على الكفاءة المالية.. مغردون: الباطن يطلب الانصاف

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق المغردون وسمًا على بعنوان “الباطن يطلب الانصاف”، وذلك بعد رفض لجنة الكفاءة المالية إعطاء الفريق الأول لكرة القدم الرخصة، بسبب عدم التزام الفريق بالاشتراطات والالتزامات المالية وفقًا لقرار اللجنة، لذ تم رفض حصول الباطن على شهادة الكفاءة المالية.

الباطن يطلب الانصاف

وقال أحد المغردين، إنه بعد فشل الباطن باستخراج شهادة الكفاءة المالية لن يسجل لاعبيه الجدد، وسيكمل الفريق الدوري الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـلاعبين أجانب فقط، هذا ليس من العدل.

و طالب مغرد آخر، من التجار ورجال الأعمال في منطقة حفر الباطن الالتفاف حول نادي المحافظة، وتقديم الدعم ماديًا ومعنويًا والوقوف مع النادي في أزمته الحالية التي يمر بها النادي، لافتًا إلى أن النادي يخدم جميع المنشأت التجارية بالمحافظة.

مغردون يوضحون معاناة الباطن

وأوضح مغرد، أن النادي يعاني ماديًا، وأكمل الدور الثاني من بطولة دوري كأي الأمير محمد بن سلمان دون استخراج شهادة الكفاءة المالية، ومع ذلك صمد الفريق وتمكن من البقاء في الدوري وبعدد لاعبين أجانب أقل عن باقي الأندية، وفي الموسم الجديد تجدد المعاناة وتم رفض استخراج شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يضطر النادي من أجل تسويق لاعبيه ويلعب بـ2 أجانب فقط