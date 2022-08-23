هاجمتها كلاب ضالة.. مقتل طبيبة فرنسية في المغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

لقيت بروفيسورة تخدير وإنعاش فرنسية، اليوم الثلاثاء، مصرعها في المغرب، بعد أن هاجمتها كلاب ضالة.

ولقيت الطبيبة حتفها متأثرة بعضات الكلابن في منطقة العركوب، الكائنة بـ ضواحي الداخلة في المغرب.

ووفق صحيفة هسبريس، بعثت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ببرقية تعزية إلى نظيرتها الفرنسية، في وفاة البروفيسورة، صوفيا حمادة، 44 سنة، التي رحلت خلال زيارتها للمغرب متأثرة بعضات مجموعة من الكلاب الضالة خلال حلولها بالمملكة لقضاء عطلتها السنوية.

وقالت برقية التعزية: “لقد تلقينا بحزن وأسى شديدين وفاة زميلتنا البروفيسورة، صوفيا حمادة، أخصائية التخدير والإنعاش”. كما استحضرت الخصال الإنسانية والمهنية التي تتحلى بها المواطنة الفرنسية الراحلة.