الهند تقيل 3 ضباط لإطلاقهم صاروخاً على باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

قال سلاح الجو الهندي اليوم الثلاثاء إن الحكومة أقالت ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخا على باكستان بطريق الخطأ في مارس آذار في حادث تناولته الدولتان المسلحتان نوويا بهدوء نظرا لعدم وقوع ضحايا.

وحذر خبراء عسكريون في الماضي من خطر وقوع حوادث أو سوء تقدير من قبل الدولتين الجارتين اللتين خاضتا ثلاث حروب واشتباكات مسلحة عديدة أصغر عادة بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه.

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وتم إطلاق صاروخ كروز من طراز براهموس، القادر على حمل أسلحة نووية والمخصص للهجوم الأرضي والذي طورته روسيا والهند بشكل مشترك، في التاسع من مارس آذار مما دفع باكستان إلى طلب إجابات من نيودلهي حول آليات السلامة المعمول بها لمنع عمليات الإطلاق العرضية. وقال سلاح الجو في بيان إن “لجنة تم تشكيلها للتحقيق في وقائع القضية بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث خلصت إلى أن عدم التزام ثلاثة ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ”.

وأضاف أن الحكومة أقالت الضباط الثلاثة اليوم الثلاثاء بأثر فوري.

وتقول جمعية الحد من الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة إن مدى صاروخ براهموس يتراوح بين 300 كيلومتر و500 كيلومتر مما يجعله قادرا على ضرب العاصمة الباكستانية إسلام أباد من منصة إطلاق بشمال الهند.