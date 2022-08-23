السديس يؤكد على بذل أقصى الجهود وحوكمة الأعمال المقدمة للمعتمرين والزوار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ترأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المجلس الاستشاري الموحد، بحضور فضيلة مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية المشرف العام على مكتب الرئيس العام نائب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني، وأصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس.

وأكد معاليه خلال اللقاء على بذل أقصى الجهود لخدمة المعتمرين والزوار، وحوكمة أعمال الإدارات المقدمة للمعتمرين وضيوف بيت الله الحرام، وتطوير المبادرات والبرامج النوعية المقدمة بالمسجد الحرام.

وأضاف الشيخ السديس أن المملكة العربية السعودية لاتألوا جهدا في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من خلال تقديم البرامج والخدمات وتطوير المشاريع ورفع جودة الخدمات، وذلك من منطلق دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن المجلس الاستشاري الموحد يعقد بشكل دوري لمناقشة وتطور وتحسين الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.