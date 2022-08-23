اخبار الخليج – لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام تؤكد على دور المرأة البحرينية في التنمية

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون الإعلام اليوم، اجتماعها الدوري الثالث لسنة 2022، برئاسة السيد عبدالله خالد الدوسري الوكيل المساعد للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والمقترحات التي تستهدف تعزيز فرص إدماج المرأة في الوزارة.

واستهل الاجتماع بتهنئة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسه، مؤكدين على الدور الهام والجوهري الذي يلعبه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال 21 سنة من تأسيسه.

كما تناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الأداء والتقدم المحرز في إنجاز برامج ومبادرات لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وطرح عدد من المبادرات الجديدة من أجل ضمان استدامة العمل للنهوض بالمرأة وتقديم الدعم المطلوب لها للقيام بدورها على أكمل وجه.