واستهل الاجتماع بتهنئة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسه، مؤكدين على الدور الهام والجوهري الذي يلعبه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال 21 سنة من تأسيسه.
كما تناول الاجتماع مناقشة مؤشرات الأداء والتقدم المحرز في إنجاز برامج ومبادرات لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة التي أقرتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وطرح عدد من المبادرات الجديدة من أجل ضمان استدامة العمل للنهوض بالمرأة وتقديم الدعم المطلوب لها للقيام بدورها على أكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإعلام تؤكد على دور المرأة البحرينية في التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.