محمد بن مسعود - الدمام - صرح القائم بأعمال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن النيابة العامة تلقت بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفاده ضبط متهمان آسيويان تمكنا من الاحتيال على سيدة عن طريق الاتصال بها هاتفياً وإيهامها بأن أحدهما موظف تابع لإحدى الشركات وطلب تحديث بياناتها الشخصية، كما طلب تزويده ببعض الرموز السرية الواردة على هاتفها النقال، والتي على إثرها تلقت السيدة المجني عليها رسائل نصية مضمونها إجراء عدة سحوبات نقدية من حسابها البنكي، بما مجموعه حوالي خمسة آلاف دينار بحريني.

هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ، وذلك باستجواب المتهمين وحبسهما سبعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق وجاري استكمال باقي الإجراءات تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – حبس آسيويان سرقا 5 آلاف دينار عن طريق الاتصال هاتفياً بسيدة وإيهامها بأنهم تابعون لإحدى الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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