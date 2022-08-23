شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. حقيقة فسخ عقد نجم الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي المصري أمير هشام، حقيقة الأنباء التي تداولت حول فسخ عقد بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري.

تاو يفسخ عقده مع الأهلي

وبحسب صحيفة "سوبر سبورت الجنوب إفريقية"، فإن بيرسي تاو سوف يرحل عن الأهلي عقب انتهاء الدوري.

وأوضحت أنه رغم ارتباط تاو بعقد حتى عام 2024 مع الاهلي، إلا أنه انفصل عن النادى، بعد قضاء موسم ملىء بالإصابات، عقب قدومه من برايتون فى عام 2021.

وأشارت إلى أن تاو قدم موسم غير جيد بعد تعرضه للكثير من الإصابات، وقرر الطرفان مغادرته.

حقيقة فسخ عقد تاو

وقال أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن الأهلي لن يفسخ عقد اللاعب بسبب القيمة المادية المتعاقد به معه والتي وصلت إلى مليون و800 ألف يورو من برايتون الإنجليزي.

وتابع: "تاو لا يملك عروض في الوقت الحالي، وهناك ترحيب بمغادرته حال تلقيه عرض مناسب من الناحية المادية، في ظل تعدد إصاباته".

واختتم: "اللاعب يعاني حاليًا من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية ويخوض فترة تأهيل قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية".