وكيل إمارة الجوف يفتتح ورشة عمل لدراسة حلول البطالة والتوطين بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان بمقر الإمارة اليوم ورشة عمل ” دراسة حلول البطالة والتوطين بالمنطقة ” ، بحضور المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة والمشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني وأعضاء اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة بمشاركة نوعية من جامعة الجوف ممثلة بكرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة.

وافتتحت الورشة بكلمة لوكيل الإمارة أكد فيها متابعة سمو أمير المنطقة وحرصه واهتمامه لجميع أعمال الكرسي ، ثم قدمت الأستاذ المساعد في جامعة الجوف الدكتورة نعيمة المويشير بحثها حول البطالة والتوطين، كما قدمت الدكتورة أماني البقشي من الهيئة العامة للإحصاء ورقة عمل تتعلق بإحصائيات البطالة بالمنطقة ومنهجيتها.

أخبار قد تهمك

وبحثت الورشة وسائل وسبل استهدف البطالة والتوطين بالمنطقة وآليات معالجة هذه الظاهرة، إضافة إلى استعراض واقع الجوف الإحصائي وأرقام البطالة والتوطين بالمنطقة.

واختتم وكيل الإمارة الاجتماع بشكره لمكتب تحقيق الرؤية على حسن التنظيم والإعداد، والتأكيد على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة من الاستفادة من نتائج هذه الدراسات والاعتماد على أرقام هيئة الإحصاء بهذا الشأن، ومعالجة أي أسباب للبطالة من جذورها مع الأخذ بما تم طرحه من قبل الحضور.

Advertisements