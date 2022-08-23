محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عدة تقارير صحفية مصرية، أن مسئولي نادي الاتحاد السكندري قرروا إقامة ممر شرفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على معلب القاهرة الدولي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.ممر شرفي للزمالك
وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري بعمل ممر شرفي للاعبي الزمالك، في المباراة التي ستقام بينهم في تمام الـ10مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد تتويج الأخير رسميًا ببطولة الدوري المصري في نسحته الحالية، بعد فوز فيويتشر أمس على بيراميدز بهدف نظيف، ليحقق الأبيض اللقب للمرة الثانية على التوالي.الزمالك في صدارة الترتيب
ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 36 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة الاتحاد السكندري للزمالك في ليلة تتويج بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.