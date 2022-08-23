مفاجأة الاتحاد السكندري للزمالك في ليلة تتويج بالدوري

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت عدة تقارير صحفية مصرية، أن مسئولي نادي الاتحاد السكندري قرروا إقامة ممر شرفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على معلب القاهرة الدولي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ممر شرفي للزمالك

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري بعمل ممر شرفي للاعبي الزمالك، في المباراة التي ستقام بينهم في تمام الـ10مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد تتويج الأخير رسميًا ببطولة الدوري المصري في نسحته الحالية، بعد فوز فيويتشر أمس على بيراميدز بهدف نظيف، ليحقق الأبيض اللقب للمرة الثانية على التوالي.

الزمالك في صدارة الترتيب

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 36 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز.