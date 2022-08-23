محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن تصعيد العمليات العسكرية في سوريا سيكون أمرا «غير مقبول»، في تصريحات تهدف إلى إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتراجع عما قاله عن حملة عسكرية جديدة في شمال سوريا.
وأضاف لافروف، متحدثا في مؤتمر صحفي في موسكو إلى جانب نظيره السوري فيصل المقداد، أن روسيا وسوريا تتطلعان للتفاوض مع تركيا «لمنع أي عمل عسكري جديد».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – لافروف لتركيا: تنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا سيكون «غير مقبول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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