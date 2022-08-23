«أسري» تعلن عن إعادة هيكلة فريق القيادة التنفيذية للشركة

محمد بن مسعود - الدمام - إستكمالاً للجهود المستمرة للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) نحو تعزيز الاستدامة والنمو وتلبية الإحتياجات التشغيلية المتطورة بهدف الحفاظ على مركز الشركة التنافسي ومكانتها كشركة رائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري، وضمن توجه الشركة للإنتقال للمستوى التالي في استراتيجية أسري للتحديث، أعلنت أسري عن تعيين السيدة سحر عطائي نائباً للرئيس التنفيذي وذلك ضمن خطط إعادة هيكلة فريق الإدارة العليا وبذلك ستتولى الإشراف المباشر على إدارات المالية والحسابات والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمشتريات والمخازن والإتصال المؤسسي والخدمات المساندة.

وفي هذا الخصوص علق العضو المنتدب بالشركة السيد مازن محمد مطر» نعمل في أسري على تمكين الكفاءات والسواعد الوطنية، كما نفخر بوجود احد العناصر النسائية المتميزة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المهنية العالية ضمن طواقمنا التنفيذية والإدارية والتي نتطلع إلى مساهماتها الإيجابية في الشركة».

واضاف قائلاً: «نسعى في شركة أسري على الدوام إلى إتاحة الفرص المتكافئة لجميع منتسبيها بصورة عامة و للمرأة بصورة خاصة وتمكينها في مختلف المجالات ضمن مسيرتنا في إشراك المرأة بشكل فاعل في جميع نواحي المسيرة التنموية للمملكة وخصوصاً في القطاع البحري على المستوى الإقليمي والعالمي ضمن ما أنتهجته الأدارة من سياسات داعمة لمبادىْ المساواه وتكافؤ الفرص في كافة مجالات العمل بأعتبارها أساسا» للأنجاز والتميز على جميع الأصعدة.»

وقد لعبت السيدة سحر منذ انضمامها للشركة في عام 2019 كرئيس تنفيذي للشؤون المالية دوراً اساسياً في تنفيذ استراتيجية أسري للتحديث، وإعادة هيكلة الموارد المالية والعمليات المحاسبية للشركة، و تأسيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في جميع الأقسام بالشركة. وتجدر الإشارة أن تبوء سيدة بحرينية لهذا المنصب يعد انجازاً على الصعيد العالمي، حيث تعتبر مساهمة المرأة في القيادة التنفيذية في القطاع البحري العالمي في طور النمو بالإضافة إلى انها نقلة نوعية إقليمياً.

ويحفل سجل السيدة سحر بخبرات واسعة إكتسبتها على مدى 22 عاماً من العمل في مجال الشؤون المالية والإدارية والخدمات مثل المشتريات وسلاسل التوريد و تقنية المعلومات وشؤون الموارد البشرية ، حيث كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للناقل الجوي الوطني لمملكة البحرين (شركة طيران الخليج) وذلك بعد ان شغلت مجموعة من المناصب الإدارية المتنوعة في مجال التدقيق المحاسبي والشؤون المالية والتنفيذية والإدارية ، بالأضافة الى ذالك كانت عضوا» في مجلس أدارة شركة خدمات مطار البحرين (BAS) وشركة مجموعة فنادق الخليج، ترأست خلالها لجان التدقيق بفي كلتا الشركتين.