محافظ الأحساء يطلق حملة ” حق الله ” بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم ، حملة (حق الله ) , التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ محمد السبيت ومساعده الشيخ خالد الحامد .

واستمع سموه لشرح من الشيخ السبيت عن الحملة التي تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها الرامية لتعزيز العقيدة الصحيحة في النفوس ومعالجة ما يخالفها .

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وأشاد سمو محافظ الأحساء بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، متمنياً للقائمين على الحملة التوفيق والسداد .