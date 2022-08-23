رسميا.. رابطة دوري المحترفين تمديد اتفاقية التعاون مع “EA SPORTS” حتى 2026

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مدد الشريكان، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مع “EA SPORTS” اتفاقية الترخيص والشراكة بينهما لمدة 4 مواسم إضافية حتى العام 2026.

وعبر المدير التنفيذي للرابطة، عبد العزيز الحميدي، عن سعادته بتمديد العقد الحصري للدوري السعودي للمحترفين في ألعاب الفيديو الشهيرة الكرة القدم، مع التنامي الملفت لأعداد هواة اللعبة التفاعلية في المملكة ومنطقة الخليج العربي عامة.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جملة التعاقدات التي تتجه الرابطة إلى إتمامها قبل وأثناء الموسم الرياضي 2022-2023 وفقا لخطة طموحة للارتقاء بمستوی عائدات الدوري الأبرز عربيا وآسيويا على المدى القصير والمتوسط. في المقابل.

وأبدى مدير التسويق في TMEA SPORTS FIFA، جيمسل سالمون، إعجابه بالاحترافية التي انتهت إليها الاتفاقية، وقال: “نحن سعيدون جدا بتمديد العلاقة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مما سيسمح لنا باستمرار تقديم تجارب تفاعلية لعشاق الدوري، ونتطلع نحو استمرار لعب الجمهور السعودي بفرقه المفضلة في فيفا 23 وما بعدها”.



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Source akhbaar24

