الإمارات: إبقاء إلزامية الكمامة للطلاب مع إلغاء المسافة داخل المنشآت التعليمية

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استعرضت دولة الإمارات مستجدات جائحة كورونا وتأثيرها على مستوى مختلف المجالات الحياتية.

وأوضح المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم الإماراتي، هزاع المنصوري، أنه تم تحديث البروتوكول الخاص بتشغيل المنشآت التعليمية للعام 2022 – 2023، حيث يُشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة لفحص دوري.

وشملت الإستراتيجية إلغاء الفحص الحراري للطلاب والموظفين، على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع في درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية، شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية، كما تم إلغاء المسافة داخل المنشآت وتركها لتقديرات كل منشأة، كما نصت على إبقاء إلزامية الكمامة داخل الأماكن المغلقة، ويتاح خيار التعلم والعمل عن بعد للطلاب والكوادر المصابين أو ممن لديهم أعراض تنفسية لحين إجراء الفحص الطبي.

وأضاف أنه تم اعتماد إستراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص، كما تم السماح لكافة الطلاب بالالتحاق بالتعليم الحضوري، ويشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم.

وذكر المنصوري أنه فيما يخص الحرم الجامعي، فيكتفى بالفحص المخبري لغير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، وذلك حسب نظام المرور الأخضر.



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Source akhbaar24

