︎
.
المناطق_الرياض
أصدر الأمن العام، تحذيرًا عاجلًا، من خطر الوقوع في الجرائم الإلكترونية، مطالبًا بضرورة وسرعة الإبلاغ عن مرتكبيها.
وأوضح على حسابه في “تويتر” أنه من أهم الجرائم الإلكترونية التي يحذر منها ويطالب بالإبلاغ عن مرتكبيها، هي:
1 – الابتزاز.
2 – الاحتيال المالي.
3 – التشهير بالآخرين.
4 – المساس بالحياة الخاصة.
5 – انتحال صفة غير صحيحة.
6 – إنشاء موقع لمنظمات إرهابية.
7 – الدخول غير المشروع، إلى موقع إلكتروني.
8 – الوصول دون مسوغ نظامي صحيح، إلى بيانات بنكية.
وأشار إلى أنه يوجه بضرورة الإبلاغ عن مرتكبي مثل هذه الجرائم، عن طريق رقم” 911″ في منطقتي مكة والرياض، وعلى رقم “999” في جميع مناطق المملكة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن العام” يُحذر من خطورة الوقوع في هذه الجرائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.