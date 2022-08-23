“الأمن العام” يُحذر من خطورة الوقوع في هذه الجرائم

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المناطق_الرياض

أصدر الأمن العام، تحذيرًا عاجلًا، من خطر الوقوع في الجرائم الإلكترونية، مطالبًا بضرورة وسرعة الإبلاغ عن مرتكبيها.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أنه من أهم الجرائم الإلكترونية التي يحذر منها ويطالب بالإبلاغ عن مرتكبيها، هي:

1 – الابتزاز.

2 – الاحتيال المالي.

3 – التشهير بالآخرين.

4 – المساس بالحياة الخاصة.

5 – انتحال صفة غير صحيحة.

6 – إنشاء موقع لمنظمات إرهابية.

7 – الدخول غير المشروع، إلى موقع إلكتروني.

8 – الوصول دون مسوغ نظامي صحيح، إلى بيانات بنكية.

وأشار إلى أنه يوجه بضرورة الإبلاغ عن مرتكبي مثل هذه الجرائم، عن طريق رقم” 911″ في منطقتي مكة والرياض، وعلى رقم “999” في جميع مناطق المملكة.

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Source almnatiq

