محافظ الأحساء يستقبل مدير فروع وزارة الرياضة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير فروع وزارة الرياضة تركي مُهرجي، ومدير الاستثمار في الوزارة حمَّاد البلوي، وعدداً من منسوبي الوزارة.
واطلع سموه على أنشطة وزارة الرياضة، والمنشآت والأندية الرياضية في المحافظة، منوهاً بما تجده الرياضة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة، إذ كان لهما أبلغ الأثر في استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية العالمية، وتحقيق نتائج مميزة للمنتخبات والأندية الرياضية.
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Source almnatiq
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