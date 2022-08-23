عام / الربيعة يلتقي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي

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الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

وأشاد مامادو سو بالأداء الرفيع للمركز في ميدان العمل الإنساني الذي بلغ مراتب دولية متقدمة، ومساعداته الإغاثية التي شملت مختلف دول العالم.

//انتهى//

16:19ت م

0114 الرياض 25 محرم 1444 هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.وأشاد مامادو سو بالأداء الرفيع للمركز في ميدان العمل الإنساني الذي بلغ مراتب دولية متقدمة، ومساعداته الإغاثية التي شملت مختلف دول العالم.//انتهى//16:19ت م0114 www.spa.gov.sa/2378565 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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