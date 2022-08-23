رسميًا.. الفتح يكشف عن الهوية الجديدة

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أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، مساء يوم الثلاثاء، عن تدشين الهوية الجديدة لنادي، والطقم الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، قبل الموسم الجديد.
الهوية الجديدة لنادي الفتح
ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح على موقعه الرسمي “تويتر” الهوية الجديدة لنادي من خلال فيديو تم بثه يحكي عن كافة الإنجازات المختلفة، واهمية الهوية الجديدة في مختلف البطولات التي سيشارك بها الفريق.
الهوية الجديدة للفتح في مختلف الألعاب
وتم الكشف عن الطقم الأساسي لموسم 2022-2023، والذي جاء باللون الأزرق الغامق، تم الترويج للهوية الجديدة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية التي سيشارك فيها الفريق في مختلف البطولات على الصعيد المحلي والقاري.
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Source almnatiq
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