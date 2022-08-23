“سوق الأسهم” يتراجع عند 12421 نقطة بتداولات 6.4 مليار ريال

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أغلق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على تراجع بنسبة 1.1 %، عند 12421 نقطة (- 140 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

وجاء هبوط السوق السعودي بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية في مقدمتها الأسواق الأمريكية، مع القلق حيال آفاق السياسة النقدية والركود الاقتصادي.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1% عند 38.40 ريال و90.90 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “سابك” و”بترورابغ” و”التصنيع الوطنية” و”ينساب” و”إس تي سي” و”بنك البلاد” و”معادن” و”مصرف الإنماء” و”سابك للمغذيات” و”أكوا باور” و”كيان السعودية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم “سلامة للتأمين” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 25.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 620 ألف سهم، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر في الربع الثاني بقيمة 61.6 مليون ريال.

وأنهت أسهم “سايكو” و”سابتكو” و”العبداللطيف” و”أسمنت حائل” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و4 %..



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Source akhbaar24

