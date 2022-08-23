شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يُنهي صفقة نارية من دوري يلو لتعويض إيقاف حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، نجح في حسم صفقة هجومية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب العميد في التعاقد مع مهاجم جديد حتى يكون بديلًا للمغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي تعرض للإيقاف لمدة أربعة أشهر، سيغيب خلالها عن العميد.



عقوبات لجنة الاحتراف ضد الاتحاد وحمد الله

وكانت لجنة الاحتراف قد أصدرت بيانا رسميا كشفت خلالها عن، إيقاف عبدالرزاق حمد الله 4 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف الإداري مشعل السعيد 3 أشهر، بالإضافة إلى حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتغريمه 500 ألف ريال، على خلفية قضيته اللاعب ضد النصر فريقه السابق.

وأكدت صحيفة "عكاظ السعودية" أن الاتحاد حسم التعاقد مع محمد الصيعري مهاجم نادي الفيصلي، وذلك بعد موافقة اللاعب على ارتداء قميص العميد.



الاتحاد يحسم التعاقد مع الصيعري



وتابعت: "الاتحاد نجح في التوصل إلى اتفاق مع الفيصلي ومهاجمه محمد الصيعري، على انتقال الأخير إلى صفوف العميد لمدة موسمين، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية".

وأضافت: "من المقرر أن يشارك الصيعري مع الفيصلي في مواجهة الرياض بالجولة الأولى من دوري يلو، ثم ينضم بعدها إلى صفوف الاتحاد، حيث يرتدي القميص رقم 80، وهو نفس الرقم الذي ارتداه رفقة الفيصلي، بالموسم الماضي".

تعاقدات الاتحاد بالموسم الجديد

وكان الاتحاد نجح في وقت سابق، بالتعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع الدولي المصري طارق حامد، والبرتغالي هيلدر كوستا، بالإضافة إلى محمد الصيعري، بالميركاتو الصيفي.